Der Name ist im Grunde selbsterklärend: Wer eine vom Gericht verhängte Geldstrafe nicht bezahlt, muss als Ersatz eine Freiheitsstrafe antreten. Die in Deutschland häufigste Ersatzstrafe beginnt mit einem eher alltäglichen Delikt: dem Fahren ohne Fahrschein. Zahlen Betroffene die verhängten Bußgelder nicht, geht das Verfahren irgendwann vor Gericht. Wird auch die hier verhängte Geldstrafe nicht beglichen, wird sie in eine Freiheitsstrafe umgewandelt, Betroffene müssen ins Gefängnis.