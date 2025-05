In einem gesetzlichen Mindestlohn von 15 Euro sieht Fahimi keine Gefahr für Arbeitsplätze in Deutschland. Sie erklärte, das Gerede über zu hohe Lohnkosten werde jedes Mal angefacht, wenn es um den Mindestlohn gehe. Das kenne man seit seiner Einführung.

Die zentrale DGB-Kundgebung zum Tag der Arbeit findet in diesem Jahr in Chemnitz statt. Dafür gebe es mehrere Gründe, sagte Fahimi. Die Stadt habe einen industriellen Kern und sei als Kulturhauptstadt besonders interessant. Die Arbeitswelt müsse so gestaltet sein, dass sie zu einem guten Leben führe. Dazu gehöre neben Vereinbarkeit und Vielfalt ein Kulturleben. Es sei wichtig, Zeit zum Mensch-Sein zu haben. Menschen seien keine Maschinen, die man beliebig ein- und ausschalten könne.