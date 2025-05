In Chemnitz fand in diesem Jahr die zentrale DGB-Kundgebung statt. Dafür gebe es mehrere Gründe, sagte Fahimi. Die Stadt habe einen industriellen Kern und sei als Kulturhauptstadt besonders interessant. Die Arbeitswelt müsse so gestaltet sein, dass sie zu einem guten Leben führe. Dazu gehöre neben Vereinbarkeit und Vielfalt ein Kulturleben. Es sei wichtig, Zeit zum Mensch-Sein zu haben. Menschen seien keine Maschinen, die man beliebig ein- und ausschalten könne.

Die 1. Mai-Kundgebungen stehen in diesem Jahr unter dem Motto "Mach dich stark mit uns!". In zahlreichen Städten wurde für faire Löhne, gute Arbeitsbedingungen und sichere Jobs demonstriert. Kundgebungen gab es in Mitteldeutschland unter anderem auch in in Magdeburg, Erfurt und im sächsischen Freiberg. Am Demonstrationszug in Chemnitz beteiligten sich nach Schätzungen eines MDR-Reporters etwa 1.000 Menschen.