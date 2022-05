Wir wollen keinen neuen Rüstungswettlauf, der auf Kosten der dringlichen Investitionen in Soziales, in Bildung und den Schutz des Klimas geht.

Scholz: "Werden keines unserer Vorhaben beenden." Bildrechte: IMAGO/Panama Pictures

Bundeskanzler Olaf Scholz versprach in seiner Rede zum Tag der Arbeit, dass die Bundesregierung trotz steigenden Wehretats an ihren Sozialvorhaben festhalten wolle. Die höheren Verteidigungsausgaben würden keinen Kurswechsel in der Sozialpolitik bedeuten, sagte der SPD-Politiker bei einem Auftritt in Düsseldorf: "Wir werden keines unserer Vorhaben beenden, das wir für eine gerechtere und solidarische Gesellschaft in diesem Land auf den Weg bringen wollen."