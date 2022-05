Zahlreiche Veranstaltungen in Mitteldeutschland

Der DGB hat in Sachsen in Leipzig und Dresden jeweils Kundgebungen mit 800 Teilnehmern angemeldet, auch die traditionellen Fahrrad-Korsos sollen stattfinden. Eine zentrale Kundgebung mit dem Bezirksvorsitzenden Markus Schlimbach plant der DGB in Chemnitz. Außerdem sind Kundgebungen in Weißwasser, Freiberg, Pirna, Oschatz und Aue-Bad Schlema geplant.

Allein in Leipzig sind für den 1. Mai sieben Versammlungen beim Ordnungsamt angezeigt worden. Daher kommt es laut Polizei von 9 Uhr bis 23 Uhr zu Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet, insbesondere in Leipzig Zentrum-Ost, Zentrum-West und dem Innenstadtring. Auch mit Stau sei am Sonntag zu rechnen.

In Sachsen-Anhalt sind laut DGB 20 Veranstaltungen geplant. Auf der zentralen Kundgebung in Zeitz wird DGB-Landesleiterin Susanne Wiedemeyer reden und auch an einer Diskussionsrunde zum Strukturwandel teilnehmen