Schuleinführung Erziehungsexpertin über Schulanfänger: Mehr Freiräume, keine Smartphones

31. Juli 2024, 10:46 Uhr

In den mitteldeutschen Bundesländern kommen in den kommenden Tagen viele Kinder in die Schule. Der Start in die neue Lebensphase ist oftmals eine große Herausforderung für den Nachwuchs. Eine Erziehungsexpertin gibt Eltern hilfreiche Tipps rund um die Einschulung.