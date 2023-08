"Also um ehrlich zu sein, ist das, was in Deutschland passiert, ein bisschen traurig", meint Ljubicic. In jedem anderen Land sei die Szene weiter entwickelt, bei Turnieren und auch bei der Unterstützung des E-Sports. Es gebe jedoch auch in Deutschland eine Verbesserung. Der E-Sportler kommt aus Kroatien und spielt momentan in einem der E-Sport-Teams der Dr. Buhmann Schule und Akademie in Hannover.