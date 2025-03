Würde dann das Ergebnis so ausfallen wie am 23. Februar, stünde das Land an Elbe und Saale praktisch vor – zumindest aus heutiger Sicht – unregierbaren Zeiten. Das Bundestagswahl-Ergebnis umgerechnet, hätte nur ein Bündnis aus CDU, SPD, BSW und Linken eine Mehrheit – gegen eine AfD, die mit 37,1 Prozent bei der Bundestagswahl in Sachsen-Anhalt fast doppelt so viele Stimmen erhielt wie die CDU.