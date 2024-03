Das ist eines der Dinge, die mich so faszinieren, dass man sich medial Dinge an den Kopf wirft, die man sich nie ins Gesicht sagen würde. Also auch wichtige intellektuelle Feuilletonisten und Journalisten in Deutschland - wie die sich benehmen auf Social Media! Da kann einem angst und bange werden. Das ist aber auch der Punkt, an dem ich beginne darüber nachzudenken. Was gibt es da für Rückkopplungseffekte? Wie weicht das unser Benehmen auf?

MDR KULTUR: Aber was hat Sie so provoziert, dass Sie sich mit dem Internet angelegt haben? So ein Buch zu schreiben ist ja etwas anderes, als mit Freunden zusammen den Kopf zu schütteln.

Eva Menasse: Es hat mich nichts provoziert. Es war derselbe Auslöser, der es immer ist, wenn ich mich in Debatten einmische - wenn ich das Gefühl habe, es fehlt ein Aspekt. Und ich rede über ganz bestimmte Folgen – nicht des Internets – sondern der sozialen Kommunikation. Das Thema von "Alles und nichts sagen" ist die soziale, zwischenmenschliche Kommunikation - ohne KI, Bots und Deep Fakes. Sondern nur das, was wir echten Menschen da miteinander tun, wenn wir die sozialen Medien bespielen.

Das ist eines der Dinge, die mich so faszinieren, dass man sich medial Dinge an den Kopf wirft, die man sich nie ins Gesicht sagen würde. Eva Menasse

Dieses Thema hat mich schon vor Jahren begonnen zu beschäftigen, weil ich immer das Gefühl hatte, alle umarmen so freudig diese Erleichterungen durch digitale Tools und sehen nicht diese schleichende Vergiftung der sozialen Beziehungen. Also diese Unerbittlichkeit, die durch diese Geschwindigkeit, Anonymität und Unverfolgbarkeit entsteht.

Dass das etwas zwischenmenschlich mit der Gesellschaft gemacht hat, wollte ich mal analysieren. Mein Impetus war weniger einer der Empörung als der, ich will jetzt mal ein paar Jahre zurückbeamen und gucken: Was hat sich eigentlich genau verändert in diesen letzten 15 Jahren. Es sind ja nur 15 Jahre!

Bildrechte: Kiepenheuer & Witsch

MDR KULTUR: Nun schmeißen sich aber gerade in der Kultur fast alle Institutionen an die jungen digital aufgewachsenen Menschen, von denen viele nicht mehr Radio hören oder Zeitung lesen. Aber Sie schreiben in dem alten Medium Buch: Nein Kinder, so geht das nicht weiter.

Eva Menasse: Das kann man immer lächerlich machen - und das haben auch ein Großteil der Rezensenten über dieses Buch getan. Das habe ich schon als jüngere Schreibende gesehen: Es gibt einen kulturellen Vorsprung von Älteren, den man fruchtbar machen kann für sich selbst und dem man zuhören kann.