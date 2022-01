Wer einen Tiger oder einen Löwen haben möchte, könnte sie legal im Internet kaufen. Ob diese wilden Tiere hier in Deutschland in Privatbesitz ein artgerechtes Leben führen können, das wagt Petra Dornbusch zu bezweifeln. Sie ist für die Kontrollaufgaben des internationalen Artenschutzes für Sachsen-Anhalt (CITES) zuständig. Ihr Bundesland ist im letzten Jahr mehrfach durch Sorge-Nachrichten um exotische Tiere aufgefallen, etwa durch eine entwischte Riesenschlange oder den verschwundenen weißen Löwen Mojo.

Für exotische Tiere gebe es eine Meldepflicht, betont Dornbusch. "Es haben in Sachsen-Anhalt etwa 8.300 Halter ihren Bestand an geschützten Arten beim CITES-Büro gemeldet – das ist schon eine sehr beachtliche Zahl." Des Weiteren appelliert sie an Halterinnen und Halter von exotischen Tieren wie Graupapageien oder auch Schildkröten, ihrer Meldepflicht nachzukommen. Wenn der Nachbar schneller ist, könne das zu einem Bußgeld führen, gibt Dornbusch zu bedenken.