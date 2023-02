In Thüringen gibt es einen eigenen Trend : Die Quote der nicht bestandenen Prüfungen ging hier seit 2011 nur leicht nach oben, ist jedoch insgesamt hoch. Sind im Jahr 2011 noch 34 Prozent der praktischen und 38 Prozent der theoretischen Prüfungen nicht bestanden worden, waren es zehn Jahre später 35 Prozent der praktischen und 41 Prozent der theoretischen Prüfungen.

Die Gründe für die steigenden Durchfallquoten sind laut Experten vielfältig. So sieht der TÜV-Verband ein Problem im zunehmend komplexer und dichter werdenden Straßenverkehr. So gibt es mehr Autos im Straßenverkehr als je zuvor. Das bekämen insbesondere diejenigen zu spüren, die ihre Führerscheinprüfung in einer Großstadt absolvieren. Dort liege die Durchfallquote deutlich höher als auf dem Land. So erschweren Pop-Up-Radwege, Fahrradstraßen oder Busspuren den Fahranfängern das Navigieren im erhöhten Straßenverkehr und erfordern noch höhere Aufmerksamkeit als früher.