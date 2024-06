Dafür haben wir einen sehr berühmten TikToker genommen, der uns freundlicherweise unterstützt und einen wunderschönen Film über diese rechtlichen Grenzen gedreht hat. Dieses Video zeige ich immer in meinem Vorträgen und das kommt so was von gut an, weil die Kinder und Jugendliche diese Person kennen und vielleicht sogar als Fan verfolgen.