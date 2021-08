Aussagen über längerfristige Effekte der Pandemie auf Armut in Deutschland sind laut Groh-Samberg aber frühestens in etwa zwei Jahren und noch später möglich. So habe man zum Beispiel in der Finanzkrise beobachtet, dass Selbstständige zwar zunächst einen Einbruch hatten. Von diesem hätten sie sich jedoch relativ schnell erholt.

Es ist nicht ganz einfach, das was wir als absolute Armut fassen, also extreme Formen von Armut wie Wohnungslosigkeit oder Angewiesenheit auf Angebote wie Tafeln gut zu messen. Olaf Groh-Samberg Soziologe

Auch die Tafeln in Deutschland berichten vor allem von einer dynamischen Situation durch die Pandemie. Einer Abfrage des Bundesverbands zufolge gaben 37 Prozent der Einrichtungen an, vergangenes Jahr mehr oder viel mehr Kundinnen und Kunden versorgt zu haben. 22 Prozent berichteten dagegen von einem teils starken Rückgang. Als mögliche Gründe für den Rückgang führt der Verband etwa an, dass soziale Einrichtungen als Abnehmer der Tafel eingeschränkt geöffnet waren und dass bisherige Tafel-Kunden aus Angst vor Ansteckung fernblieben. Diese zählten durch Alter oder Vorerkrankungen häufig zu Corona-Risikogruppen.

Generell sei die Vergleichbarkeit von Armut vor und während der Pandemie schwierig, sagt der Soziologe Groh-Samberg. So sei das Einkommen unter normalen Bedingungen häufig ein Indikator für die sonstigen Lebensbedingungen. Während der Pandemie habe sich jedoch die Bedeutung von Faktoren wie Wohnung, Familie und Unterstützungsangeboten verschärft. Gerade für Menschen mit geringem Einkommen seien viele Kompensationsmöglichkeiten weggefallen und gleichzeitig Belastungen verstärkt worden. Der Unterschied zwischen einem großen Einfamilienhaus mit Garten und einer kleinen Wohnung ohne Garten oder Balkon falle etwa während eines Lockdowns sehr viel stärker ins Gewicht.

Ich glaube schon, dass wir bestimmte Faktoren neu bewerten müssen unter den Corona-Bedingungen, weil sie eine neue Relevanz gewonnen haben. Olaf Groh-Samberg Soziologe