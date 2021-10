Mehrere Studien zeigen einen Zusammenhang zwischen Bildung und Impfbereitschaft.

Die Impfquote hierzulande ist jedoch auch von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich.

Eine Professorin für Gesundheitskommunikation spricht sich deshalb für eine bessere Informationszugänglichkeit über die Impfung aus.

Je höher der Schulabschluss eines Menschen in Deutschland ist, desto positiver ist seine Einstellung zum Impfen. Zu diesem Schluss kommt eine Veröffentlichung im Deutschen Ärzteblatt. Es ist ein erster Hinweis zur Situation in Deutschland. In Zahlen: 81 Prozent der Menschen, die ein Abitur gemacht haben, befürworten Impfungen ganz allgemein. Bei Menschen mit Hauptschulabschluss oder keinem Abschluss sind es nur 74 Prozent.

Diese Zahlen sagen jedoch noch nichts über die derzeitige Impfquote gegen das Coronavirus aus, denn sie wurden 2016 erhoben. Und doch sieht der Virologe an der Charité Berlin, Christian Drosten, einen Zusammenhang zwischen der hohen Impfquote in skandinavischen Ländern und dem Informations- und Bildungsgrad.

Impfquote je nach Bundesland sehr unterschiedlich

Diesen Zusammenhang sieht die Erfurter Professorin für Gesundheitskommunikation, Cornelia Betsch, auch für Deutschland. Sie ist an der Cosmo-Studie beteiligt, die Menschen seit März 2020 zur Pandemie und zur Corona-Impfung befragt. "Was wir in unseren Befragungen sehen", sagt die Professorin, "ist, dass unter den Ungeimpften mehr Leute mit niedrigerer Bildung sind als unter den Geimpften. Also scheint Bildung hier eine Rolle zu spielen."