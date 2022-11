Für Birgit Glorius ist klar, dass Nancy Faeser mit ihrer Aussage recht hat. Glorius ist Professorin für Humangeographie mit dem Schwerpunkt Europäische Migrationsforschung an der TU Chemnitz. "Wir haben durchaus Modelle, in denen versucht wird, Migration zu erklären. Da gibt es auch diesen Begriff der Pull-Faktoren. Allerdings haben diese Modelle insgesamt vier Komponenten und Pull-Effekte ist nur einer davon. Andere sind Push-Effekte, also Faktoren, die Menschen überhaupt dazu bewegen, ihr Heimatland zu verlassen."

Die Frage, in welches Land Geflüchtete gehen, sei multikausal – man könne also nicht von Pull-Faktoren aufgrund von Sozialtransferleistungen sprechen, erklärt Glorius. Die Push-Faktoren, also warum Geflüchtete aus ihren Ländern "weggedrückt" werden, sind zum Beispiel Krieg oder Armut. Dazu sei entscheidend, ob sie schon Verwandte in einem Land haben und wie gut die Arbeitsmöglichkeiten sind.