Die Frage, in welches Land Geflüchtete gehen, sei multikausal – man könne also nicht von Pull-Faktoren aufgrund von Sozialtransferleistungen sprechen, erklärt Glorius. Die Push-Faktoren, also warum Geflüchtete aus ihren Ländern "weggedrückt" werden, sind zum Beispiel Krieg oder Armut. Dazu sei entscheidend, ob sie schon Verwandte in einem Land haben und wie gut die Arbeitsmöglichkeiten sind.