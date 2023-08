Mehr als 40 Prozent der Unfälle durch Falschfahrten auf den Autobahnen werden von Menschen jenseits des 75. Lebensjahrs verursacht. Das ist ein wesentliches Ergebnis einer Untersuchungen der Unfallforschung deutscher Versicherer. Demnach wurden bei 224 auswertbaren Unfällen in mehr als zehn Jahren 99 Menschen getötet, 207 schwer und 210 leicht verletzt.

Siegfried Brockmann, Chef der Unfallforschung der Versicherer (UDV) im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft sagte MDR AKTUELL, dass 80 Prozent der ausgewerteten Fälle sich seit 2015 ereigneten und nur solche ausgewertet wurden, bei denen Daten für eine vertiefte Auswertung auch vorlagen. Tatsächlich dürfte die Zahl der Fälle also höher sein.

Falschfahrer-Warnschild an einem Autobahn-Rastplatz bei Passau in Bayern Bildrechte: dpa

Dass dabei überwiegend ältere Männer am Steuer saßen, liege vermutlich daran, dass in dieser Altersgruppe überwiegend die Männer noch Auto fahren. Demenz oder Verwirrtheit seien hier die Hauptgründe für Falschfahrten, sagte UDV-Chef Brockmann bei einer Pressekonferenz.



"Die Ergebnisse sind erschreckend und zeigen, dass wir bisher unsere Hoffnungen auf Maßnahmen gesetzt haben, die nur begrenzt Wirkung entfalten", so Brockmann. Denn eine Verbesserung etwa durch die "Stopp-Hände" nach österreichischem Vorbild könne nur wirken, wenn unbewusst falsch gefahren werde und keine Verwirrtheit im Spiel sei.