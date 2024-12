Mit einer Beschwerdemeldung ist es scheinbar nicht so einfach, die Videos aus der Welt zu bekommen. Aber auch eine Strafanzeige gegen den, der so ein Video eingestellt hat, ist nicht so einfach, wie Medienanwalt Thomas Dahmen erläutert: "Es gibt im Strafgesetzbuch verschiedene spezielle Tatbestände, zum Beispiel zur Frage des Stalkings. Die gibt es in diesem Bereich so nicht, sodass wir uns auf die üblichen Paragraphen zurückziehen müssen. Das sind hier die 186 und 187 Strafgesetzbuch, also die Beleidigung oder üble Nachrede. Das Problem ist, dass eine Todesnachricht an sich diesen Tatbestand noch nicht erfüllt, aber gegebenenfalls die Umstände, die damit zusammenhängen."