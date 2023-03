Manche Experten gehen davon aus, dass zwei bis vier Prozent der Bevölkerung das Fetale Alkoholsydrom haben. Prof. Dr. Annemarie Jost, Sozialpsychiaterin von der Universität Cottbus, setzt die Zahl allerdings etwas niedriger an: "Die Zahlen sind nicht ganz exakt, weil es so einen Graubereich von unerkannten, leichteren Störungen gibt. Aber ich schätze, dass so 0,8 bis ein Prozent der Bevölkerung betroffen sind. Das wären bei 80 Millionen Menschen etwa 800.000 Menschen. Also eine riesige Zahl".

Zu den Hauptsymptomen des FAS zählen Minderwuchs, kognitive Defizite bis zur geistigen Behinderung, Störungen des Sozialverhaltens, Impulskontrollstörungen, Empathie-Mangel oder Defizite in den exekutiven Funktionen, also der Fähigkeit, den Alltag durch Handeln, Planen und Problemlösen zu bewältigen. Selbst so einfache Tätigkeiten wie ein Einkauf oder eine Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln können so fast unlösbare Aufgaben für FAS-Betroffene werden, weil sie sich leicht verzetteln. "Ich brauche um Sachen zu verstehen, zwei, drei Anläufe länger wie normale Leute. Mein Betreuer muss vieles für mich erledigen, wie Behördengänge", sagt Kevin Müller.