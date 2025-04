Bildrechte: picture alliance/Gregor Fischer/dpa

Deutschlands größte Kleidertauschparty Fashion Revolution Week setzt Zeichen gegen Wegwerfmode

24. April 2025, 05:00 Uhr

Zur Fashion Revolution Week gibt es deutschlandweit Veranstaltungen für mehr Nachhaltigkeit in der Modeindustrie. Auch in Halle, Magdeburg und Chemnitz sind Aktionen geplant. Die Woche wurde im Gedenken an den Fabrikeinsturz in Bangladesch 2013 ins Leben gerufen, bei dem mehr als 1.100 Menschen ums Leben kamen. Die Veranstalter der Woche kritisieren die prekären Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie und die Auswirkungen von Fast Fashion auf die Umwelt.