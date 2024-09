Zahnmedizinische Versorgung Sorge um schwindende Kieferorthopäden in Mitteldeutschland

Knut Karst ist Zahnarzt im thüringischen Ilmenau. Auch Kinder und Jugendliche kommen in seine Praxis. Kieferfehlstellungen sind keine Seltenheit. "Bei uns in Ilmenau sehen wir das, was wir auch in den Thüringer Zahlen sehen, dass etwas über 50 Prozent einen kieferorthopädischen Behandlungsbedarf haben. Wir überweisen die."



Bisher hätten er und sein Team zwei Praxen betrieben, da sei das mit den Terminen relativ schnell lösbar gewesen. Jetzt sei eine Kollegin in den Ruhestand gegangen. "Wir überweisen also an eine Praxis, die jetzt natürlich etwas mehr zu tun hat und mehr Wartezeiten hat.", erklärt Karst.