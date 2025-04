Es ist Wochenende. Du bist im Club und hast eine gute Zeit. Dann ist da aber dieser eine Typ, der einfach kein "Nein" verstehen will. Immer wieder spricht er dich an. Du fühlst dich bedrängt. Willst aus der Situation raus. Du gehst zur Theke und fragst: Ist Luisa hier?



Das geschulte Thekenpersonal holt dich dann aus der Situation raus. "Das heißt, sie bieten der Person dann zum Beispiel an, in einen Raum woanders hin zu kommen, einfach auch, dass sie sich da sicher fühlen kann", erklärt Elena Kemme. Sie arbeitet in der Beratungsstelle Frauennotruf in Münster und koordiniert dort unter anderem die Kampagne Luisa ist hier. Dabei handelt es sich um ein Hilfsangebot für Frauen in der Partyszene, die aus einer unangenehmen Situation heraus möchten. Einmal in Sicherheit gebracht, kann die Person selbst entscheiden, was sie tun möchte, zum Beispiel ein Taxi rufen oder eine Freundin anrufen.