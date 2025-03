Experten befürchten, dass es in Deutschland zu einer ähnlichen Opioid-Krise kommen könnte. In Frankfurt am Main oder Berlin ist Fentanyl längst auf dem illegalen Drogenmarkt angekommen. Das Opioid rückt langsam in den Fokus von Behörden und Hilfsorganisationen. Im Sommer hatte der Bundesdrogenbeauftragte zu einem Expertengespräch geladen, um die Fentanyl-Lage in Deutschland zu besprechen.