Fernwärme lohnt sich vor allem da, wo viele Menschen nah beieinander leben, zum Beispiel in Städten. Etwa jeder siebte Haushalt in Deutschland wird mit Fernwärme versorgt. In Mitteldeutschland ist das sogar jeder vierte Haushalt. Wieviel das Heizen mit Fernwärme kostet, unterscheidet sich dabei von Region zu Region. Ein Beispiel: In Leipzig müssen Verbraucher netto 6,2 Cent pro Kilowattstunde zahlen, in Magdeburg liegt der Preis bei 6,8 Cent und in Erfurt gar bei 19,7 Cent. Zum Vergleich: Bei Gas zahlen Neukunden derzeit netto 22,2 Cent für die Kilowattstunde.