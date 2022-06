• Fernwärme in manchen Haushalten in Halle nicht möglich • Dresden will Fernwärmenetz erweitern • Fernwärme in Leipzig nur unter bestimmter Vorraussetzung

Matthias Hünert sagt: "Wir wohnen in Halle in einem Reihenhaus direkt an der Fernwärmleitung nach Halle-Neustadt. Da aufgrund der baulichen Gegebenheiten in einem Reihenhaus Wärmepumpen, Solar-Anlage oder Pelletheizungen nur schwer zu installieren sind, wäre ein Anschluss an die Fernwärmleitung eine mögliche Alternative zum Gas. Leider gibt es von den Stadtwerken dazu keine Angebote. Warum ist das so? Und wie ist es in anderen Städten? Soweit ich weiß, werden in Dresden z.B. Einfamilienhäuser an die Fernwärme angebunden."