Die Freiwillige Feuerwehr in Magdeburg-Prester hat im Juni 130-jähriges Bestehen gefeiert. Das heutige System der Feuerwehren in Deutschland ist jedoch viel älter. Es reicht zurück bis in die mittelalterlichen Städte, in denen meist alle erwachsenen Bürger verpflichtet waren, bei Bränden zu helfen.

Anders als in vielen anderen Ländern basiert das deutsche System der Abwehr von Bränden und anderen Gefahren, ähnlich wie in Österreich, noch immer auf diesen Bürgerwehren und nicht gänzlich auf Berufsfeuerwehren. Diese kamen erst sehr viel später und in den größeren Städten auf.

Auch darum sind Berufsfeuerwehren noch heute in der Minderheit und fast 95 Prozent der Feuerwehrleute in Deutschland ehrenamtliche. Sie werden für Einsätze nicht bezahlt, haben andere Berufe, müssen bei Alarm ihre Arbeit aber jederzeit schnell verlassen können, aus der Freizeit oder von zu Haus aus zum Feuerwehrhaus, wo Einsatzkleidung, Ausrüstung und Fahrzeuge sind.

Die Landesfeuerwehrgesetze schreiben vor, dass die Arbeitgeber ihre Mitarbeiter für Feuerwehr-Einsätze freistellen müssen. Die Ausfallzeiten können sie sich von den Kommunen aber erstatten lassen, denn:

Feuerwehr ist kommunale Pflichtaufgabe

Fast jede Kommune in Deutschland hat eine Feuerwehr und die hat insgesamt mehr als 30.000 Feuerwehrhäuser. So kann die Zeit vom Notruf bis zur Ankunft der Helfer auch auf dem Land im Schnitt unter 15 Minuten liegen. Für Städte mit ständigen Wachen sind meist sogar weniger als zehn Minuten vorgesehen.

Feuerwehr beim Waldbrand in Gohrischheide Bildrechte: dpa Zuständig für die Gefahrenabwehr sind in Deutschland die Länder und für "abwehrenden Brandschutz" die Städte und Gemeinden. Wie diese kommunale Pflichtaufgabe genau ausgestaltet wird, legen Gesetze der Länder fest. Nach diesen müssen Städte ab 100.000 Einwohnern mit nur wenigen Ausnahmen auch eine Berufsfeuerwehr vorhalten.



In Sachsen und Schleswig-Holstein etwa sind sie schon ab 80.000 Einwohnern vorgeschrieben. Zudem müssen Länder und Kommunen demnach auch für die Ausstattung und Ausrüstung aller Feuerwehren sorgen und helfen, dass sich immer genügend freiwillige Leute für diese anstrengende und gefährliche Arbeit zusammenfinden.

Das muss funktionieren, denn die Frewilligen Feuerwehren "sind in das System der Gefahrenabwehr vollkommen integriert", wie es Kerstin Thöns vom Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V. bestätigt: Wer keinen Dienst habe, müsse sich abmelden, damit die Leitstellen stets auf dem aktuellen Stand seien. Ähnlich geregelt ist das in Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Mehr als eine Million Feuerwehrleute

In Deutschland gibt es mehr als 23.000 Feuerwehren. Nur etwa 100 sind berufliche, doch insgesamt sind rund eine Million Menschen dabei. Zum Vergleich: Das als Bundesanstalt organisierte Technische Hilfswerk (THW) kommt nur auf etwa 80.000 Leute, davon keine 2.000 hauptberuflich.

Sommer: Feuerwehr löscht brennende Heuballen Bildrechte: IMAGO/KS-Images.de Mehr hauptamtliche Leute hatten zuletzt allein die acht sächsischen Berufsfeuerwehren – genau 2.222 waren es nach Verbandsangaben, verteilt auf 19 Wachen. Dazu kamen etwa in Sachsen die 419 Gemeinde- und 1.706 Ortsfeuerwehren, damit insgesamt also 42.910 Kameraden und Kameradinnen im Land.



Zudem gibt es bundesweit rund 250.000 Mitglieder in sogenannten Jugendfeuerwehren, aus denen der meiste Nachwuchs kommt und die schon viel an Ausbildung leisten. Sie gelten daher auch als eine Art von Gradmesser für die Lage beim Feuerwehr-Nachwuchs.

Berufs- und hauptberufliche Werksfeuerwehren kommen zusammen auf etwa 50.000 Leute. Deren Feuerwachen sind ständig besetzt und ihre Kräfte können bei Alarm sofort ausrücken. Die größte städtische in Deutschland ist die Berliner Feuerwehr als eigene Behörde seit 1851, mit heute rund 4.000 Leuten in mehr als 30 Feuer- und gut 40 Rettungswachen. Hier sind die rund 1.400 Freiwilligen Feuerwehrleute zur Abwechslung mal eine Minderheit.

Betriebe mit Gefahrenpotenzial wie Chemiewerke und Flughäfen müssen zudem eigene Werksfeuerwehren einrichten und rund um die Uhr im Dienst haben. Mehr als 200 davon gibt es in Deutschland. Sie zählen zu bundesweit somit über 700 ständigen Wachen, gut 320 bei Berufsfeuerwehren und etwa 170 hauptamtliche bei Freiwilligen Feuerwehren mit Berufskräften.

Einsatzspektrum verändert