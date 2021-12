Verkaufsverbot Wenige Fälle mit illegalem Feuerwerk an Grenze

Wie schon 2020 ist der Verkauf von Feuerwerk in Deutschland verboten, um die Krankenhäuser nicht durch Böllerunfälle weiter zu belasten. Die Feuerwerksbranche befürchtet, dass viele Menschen nun auf illegale Böller aus dem Ausland ausweichen und es so zu mehr Verletzten kommt. An den Grenzen zu Polen und Tschechien gab es noch keinen Anstieg beim Transport von illegalem Feuerwerk.