3.900 Ärzte und Krankenschwestern, 190 Gesundheitszentren – das sind hohe Zahlen. Aber auch die Zahl der syrischen Flüchtlinge in der Türkei ist hoch, so hoch wie nirgendwo sonst in der Welt. Dreieinhalb Millionen syrische Flüchtlinge leben in der Türkei, einige schon seit zwölf Jahren. Manche von ihnen haben es geschafft, Arbeit zu finden und auf eigenen Füßen zu stehen.

Hilfe, die gut und wichtig sei, sagt Muhammad Akta, Vorsitzender eines Dachverbandes syrischer Organisationen in der Türkei. Das Problem aber sei, dass Syrerinnen und Syrer in der Türkei auf immer mehr Ablehnung stoßen. Da sei es schwer, sich hier ein neues Leben zu aufzubauen. "Wenn eine syrische Familie in den Bus steigt, dann wird sie vermeiden, sich in ihrer Sprache, also in Arabisch zu unterhalten, weil sie nicht auffallen will, weil es Ärger geben könnte. Ich will das nicht als Rassismus bezeichnen, aber es gibt durchaus Hass-Reden, es gibt Mobbing – an Schulen und überall. Das sollte aufhören."