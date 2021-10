Wer Fleisch aus artgerechter Haltung sucht, wird am ehesten an der Fleischtheke fündig – das sagen laut einer Greenpeace-Umfrage fast 4 von 5 Verbraucherinnen und Verbraucher. Sie glauben, dass das bessere Schnitzel nicht in der Plastikverpackung liegt, sondern hinter der Glasscheibe vor dem Fachpersonal. Greenpeace hat das in einem sogenannten Thekencheck überprüft – in knapp 100 Rewe-, Edeka- und Kauflandmärkten bundesweit.