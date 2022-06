"In den vergangenen Jahren waren viele Asylverfahren weder 'fair' noch 'zügig'", kritisierte Alabali-Radovan. Wenn sie mit Geflüchteten und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern spreche, stoße sie auf Unverständnis, warum Geflüchtete in endlos langen Asylverfahren feststeckten.



EU-weit regelt das sogenannte Dublin-Abkommen, dass Asylsuchende ihren Antrag in dem Land stellen müssen, in dem sie zuerst registriert wurden. Wer in einem anderen EU-Staat Schutz erhalten hat, soll nicht in einem weiteren Staat der Europäischen Union erneut einen Antrag stellen.