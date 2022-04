Bundesinnenministerin verstärkt Polizeipräsenz

Das Problem ist längst auch Thema in der Bundespolitik. Die Polizeipräsenz an Bahnhöfen wurde landesweit verstärkt, Beamte und Bahnpersonal für die Not der Frauen und die drohende Gefahr sensibilisiert, erklärte Bundesinnenministerin Faeser am Dienstag.

Es sei nur schwer zu ertragen, dass die Not von Geflüchteten so brutal ausgenutzt werde. "Es muss klar sein, sexuelle Übergriffe und andere Taten gegen Geflüchtete sind höchst verachtenswerte Straftaten. Die Täter werden mit der ganzen Härte des Gesetzes und verfolgt bestraft werden", sagt Faeser.

Die Landeskriminalämter in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt haben bislang noch keine Übergriffe auf ukrainische Geflüchtete festgestellt. Auch hier wurde die Polizeipräsenz an Bahnhöfen verstärkt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der mitteldeutschen Geflüchtetenhilfe berichten jedoch auch bereits von dubiosen Ansprachen und fragwürdigen Angebote an alleinreisende ukrainische Geflüchtete.