Ganz ähnliche Erfahrung hat auch die Arbeiterwohlfahrt in Sachsen gemacht. In den Ballungszentren sei die Bereitschaft zu helfen nach wie vor sehr hoch. In Sachsen-Anhalt haben der Verein Auslandsgesellschaft und das Landesnetzwerk der Migrantenorganisationen die Koordinierungsstelle Engagement Ukraine übernommen. Sprecherin Manja Lorenz von der Auslandsgesellschaft erzählt: "Diese Beobachtung, dass die Solidarität nachlässt, können wir so nicht unterstreichen. Es gibt natürlich immer mal saisonal bedingte Schwankungen oder andere Themen rücken in den Fokus."