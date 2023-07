Bei steigenden Temperaturen steigt der Flüssigkeitsbedarf auch dadurch, dass der Körper mehr Schweiß bildet, der über die Haut ausgeschieden wird. Am Forschungsdepartment Kinderernährung nimmt man in vielfältiger Form die frühkindliche Erziehung in den Kitas in den Blick. "Die Herausforderung ist, den pädagogischen Fachkräften zu verdeutlichen, wie wichtig das Trinken ist. Und wie wichtig die schon die Gewöhnung an das richtige Trinken ist", sagt Kersting.