Klimaaktivisten der "Letzten Generation" sind am Donnerstagmorgen erneut auf das Gelände von mehreren deutschen Flughäfen eingedrungen. In Köln/Bonn und Nürnberg war der Flugverkehr kurzzeitig eingestellt worden, teilte die Polizei mit. Auch an den Flughäfen in Berlin und Stuttgart gab es Aktionen.