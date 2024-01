In Erfurt planen der Gewerkschaft zufolge rund 30 Luftsicherheitskräfte ihre Arbeit niederzulegen. Auswirkungen auf den Luftverkehr werde es allerdings nicht geben, da am Donnerstag in Erfurt weder Abflüge noch Landungen geplant sind.

Am Flughafen Berlin-Brandenburg fallen am Donnerstag alle Abflüge aus, ebenso in Hamburg. Am größten deutschen Flughafen, Frankfurt am Main, sollen der Flughafengesellschaft zufolge die Langstreckenflüge größtenteils stattfinden. Auch Zu- und Abbringerflüge für Umsteiger sollen angeboten werden. Allerdings könne es im Transitbereich zu längeren Wartezeiten kommen.