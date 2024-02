An elf deutschen Flughäfen ist ein eintägiger Streik beim Sicherheitspersonal angelaufen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter der Luftsicherheitskontrollen am Donnerstag erneut zur Arbeitsniederlegung aufgerufen . In der Folge fallen nach Schätzung des Flughafenverbands ADV rund 1.100 Flüge aus oder können nur verspätet starten. Betroffen seien rund 200.000 Passagiere.

Die Aktionen sollen laut Verdi in Leipzig, Dresden, Erfurt, Frankfurt, Hamburg, Bremen, Berlin, Düsseldorf, Köln, Hannover und Stuttgart stattfinden. Hier wird nach Einschätzung der Lufthansa kein Zugang zu den Flugzeugen möglich sein. Die Nachtschicht am Airport Köln/Bonn legte bereits am Mittwochabend ihre Arbeit nieder. Verdi zufolge werden diesmal etwas mehr Beteiligte als beim letzten Warnstreik erwartet.

An den drei betroffenen mitteldeutschen Flughäfen lief der Streik am Donnerstagmorgen wie angekündigt an. Am Flughafen in Leipzig seien derzeit 100 Streikende vor Ort, teilte Stefan Hilbig, Verdi-Gewerkschaftssekretär, mit. Mit Beginn der Tagesschicht sollen weitere hinzukommen. Am Flughafen Leipzig/Halle sind für Donnerstag alle Abflüge und Ankünfte gestrichen.



Am Flughafen Dresden sind bis auf den Flug der KLM nach Amsterdam für Donnerstag bereits alle Abflüge gestrichen (Stand Donnerstagmorgen).