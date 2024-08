In Erfrischungsgetränken für Kinder ist weiterhin zu viel Zucker. Das kritisiert die Verbraucherorganisation Foodwatch in einer aktuellen Analyse. Die am Mittwoch vorgestellte Marktanalyse zeigt, dass von 136 Getränken 117 (86 Prozent) auf einen Zuckergehalt von mehr als fünf Gramm auf 100 Milliliter kommen.