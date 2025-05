Fieber erklärt, wie unter anderem in ihrem Unternehmen auf Wechseljahrsbeschwerden Rücksicht genommen wird: "Die flexiblen Arbeitszeiten stehen jedem Mitarbeiter zu, was auch sehr positiv angenommen wird, weil dann auch mal mittags ein Ruhepäuschen eingelegt werden kann. Wir haben aber auch andere Angebote, wie zum Beispiel Kurzkrank-Tage ohne Krankenschein, die auch gerne genutzt werden. Zum Beispiel an Tagen, an denen das Stressempfinden besonders hoch ist oder halt die anderen Symptome auch sehr stark sind."