Brigitte Klopfers Geschichte soll in der künftigen Ausstellung in der einstigen Burg Hoheneck erzählt werden. Doch es fehlen noch weitere Details, und vor allem: Es fehlt ein Foto der jungen Frau. "Da ist leider bisher gar nichts an keiner Stelle aufgetaucht. Wir hoffen, dass wir in Halberstadt durch die Menschen, die dort leben, auch durch ihren früheren Freund, der auch noch in der Gegend lebt, in Kontakt kommen. Wir möchten die Geschichte von Brigitte Klopfer unter allen Umständen in die künftige Dauerausstellung in Hoheneck mit aufnehmen."