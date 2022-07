Die Freiwillige Feuerwehr in Magdeburg-Prester hat im Juni 130-jähriges Bestehen gefeiert. Das heutige System der Feuerwehren in Deutschland ist jedoch viel älter. Es reicht zurück bis in die mittelalterlichen Städte, in denen meist alle erwachsenen Bürger verpflichtet waren, bei Bränden zu helfen.