Die Deutschen sind in ihrer Freizeit am liebsten im Internet unterwegs. Das geht aus dem Freizeit-Monitor 2024 hervor, den die BAT-Stiftung für Zukunftsfragen vorgestellt hat. Aktuell gäben 97 Prozent der Bürgerinnen und Bürger an, das Internet mindestens einmal pro Woche zu nutzen. Damit ist das Internet die unangefochtene Nummer eins der Aktivitäten und etablierte sich als der zentrale Bestandteil der Freizeitwelt.