Dabei würden viele in Zukunft gern noch öfter Zeit in der Natur verbringen. 73 Prozent gaben zudem an, "spürbare Einschränkungen" in ihren Konsum- und Lebensgewohnheiten hinzunehmen, wenn dadurch "Natur und Umwelt dauerhaft erhalten bleiben". Als größter Spaßfaktor in der Freizeit punkteten dem "Freizeit-Monitor" zufolge soziale Aktivitäten. Allerdings habe im Langzeitvergleich die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger in ihrer Freizeit seit 1986 abgenommen, heißt es in der Studie. Nur noch etwa ein Drittel der Freizeitaktivitäten werde auch mit Spaß assoziiert.