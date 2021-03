In Deutschland fanden nach Angaben der Veranstalter unter Einhaltung der Hygieneregeln Präsenzaktionen in mehr als 210 Städten statt. "Fridays for Future" hatte zuvor angekündigt, es gehe darum, "im Wahljahr die notwendigen Maßnahmen für eine klimagerechte Politik einzufordern". Sie wollten erreichen, dass alle Parteien in Deutschland den Klimaschutz in ihren Programmen verankerten.

Größere Aktionen gab es in Berlin, Hamburg und Köln. In der Hamburger Innenstadt schufen die Aktivisten einen 60 Meter langen Schriftzug mit der Botschaft "Wir alle für 1,5 Grad C". Damit mahnten die Klimaschützer die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens von 2015 an. Damals hatte die Weltgemeinschaft vereinbart, die Erderwärmung nicht über 1,5 Grad Celsius steigen zu lassen. In Dresden streikten die Aktivisten nach eigenen Angaben an 1.000 Kreuzungen in der Stadt.