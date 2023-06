Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geht in diesem Jahr an den britisch-indischen Schriftsteller Salman Rushdie. Das gab der Stiftungsrat bekannt. Rushdie bekommt die Auszeichnung demnach im Herbst in der Frankfurter Paulskirche. In der Begründung der Jury heißt es: "Seit seinem 1981 erschienenen Meisterwerk 'Mitternachtskinder' beeindruckt Salman Rushdie durch seine Deutungen von Migration und globaler Politik. In seinen Romanen und Sachbüchern verbindet er erzählerische Weitsicht mit stetiger literarischer Innovation, Humor und Weisheit. Dabei beschreibt er die Wucht, mit der Gewaltregime ganze Gesellschaften zerstören, aber auch die Unzerstörbarkeit des Widerstandsgeistes Einzelner."