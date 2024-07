Doch anders als in anderen Staaten dürfen Angehörige in Deutschland die Asche der Verstorbenen nicht mit nach Hause nehmen. Denn wer in Deutschland stirbt, muss auf einem Friedhof beigesetzt werden – egal, ob in einer Urne oder in einem Sarg. Nur in Bremen dürfen Bürgerinnen und Bürger Asche auf dem eigenen Grundstück verstreuen – allerdings unter hohen Auflagen.