Tüv-Daten Fast jeder Zweite fällt durch Führerschein-Theorieprüfung

04. März 2025, 12:17 Uhr

Die Durchfallerquote in der Theorieprüfung für den Führerschein in Deutschland ist unverändert hoch. Nach Angaben des Tüv-Verbandes lag die Quote nicht bestandener Theorieprüfungen im vergangenen Jahr bei 45 Prozent. Das sei ähnlich hoch wie im Jahr zuvor. An der praktischen Prüfung scheiterten demnach 37 Prozent. Die Zahl der Führerscheinprüfungen in Deutschland erreichte zudem neue Rekordwerte. Auch Täuschungsversuche nahmen zu.