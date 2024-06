Deutschland ist im Tippfieber. So viele Menschen wie noch nie raten derzeit die Ergebnisse der Fußball-Europameisterschaft. Allein bei Kicktipp, der meist genutzten Tippspiel-App, machen in Deutschland, Österreich und der Schweiz mehr als sechs Millionen Menschen mit. Den bisherigen Höchststand gab es zur WM 2018 mit damals über fünf Millionen Tippern.

Hinzu kommen unzählige weitere digitale Tipprunden. So bieten etwa zahlreiche Zeitungen, Radiosender oder Fußballmagazine Spiele an. Ein Marketing-Coup gelang der Preisvergleichsseite Check24. Fünf Millionen Menschen meldeten sich dort für das Tippspiel an, weil die Firma allen Teilnehmern ein inoffizielles Deutschland-Trikot schenkte.

Als wichtigstes Ereignis des Jahres für die Branche bezeichnete der Deutsche Sportwettenverband (DSWV) die EM vor dem ersten Anpfiff. Die Anbieter schätzen, dass Spieler während des Turniers Einsätze von bis zu einer Milliarde Euro platzieren. Zur Einordnung: Vergangenes Jahr verzeichnete der DSWV insgesamt Spieleinsätze in einer Gesamthöhe von 7,7 Milliarden Euro. In diesem Betrag sind auch Wetten auf andere Sportarten enthalten.

Einer der Spieler, der für diese Umsätze sorgt, ist Nico*. An einem Nachmittag in dieser Woche gibt er seine Tipps in einem Sportwettenbüro im Leipziger Zentrum ab. Die offizielle EM-Fanzone auf dem Augustusplatz ist nur wenige Schritte entfernt. Der junge Mann will nicht verraten, wie oft er spielt oder wie viel er einsetzt. Aber eins steht für ihn fest, wenn es um Fußballwetten geht: "Mit Glück hat das nichts zu tun. Vielleicht bei den Leuten, die 20, 30 Tipps auf ihrem Schein haben und mit fünf Euro spielen."