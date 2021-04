In dieser Phase sei er auch depressiv geworden, wie ihm im Nachhinein bewusst geworden sei. In den Nächten "war es fast unmöglich einzuschlafen", sagt Paul. Weil er wusste, am nächsten Morgen geht das Theater von vorne los. Es ging so lange, bis aufgefallen sei, dass Geld auf dem gemeinsamen Konto fehle. "Zum Glück" wurde er erwischt, sagt er heute.