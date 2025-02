Aber auch Ronny Wähner, der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion in Sachsen, lehnt die Idee ab: "Wir sind momentan in einem intensiven Austausch über den Umgang mit dem Urteil. Das ist noch ein stückweise ergebnisoffen. Aber das wird nicht so weit führen, dass ich da in nennenswerter Größe eine Einnahme für den Staatshaushalt habe."