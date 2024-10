Am Jahrestag des Angriffs der Terrororganisation Hamas auf Israel wird heute in Berlin und anderen deutschen Städten an die Opfer erinnert. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am Nachmittag bei einem interreligiösen Gottesdienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin-Charlottenburg sprechen. Anschließend gibt es einen stillen Trauerzug zum nahen Jüdischen Gemeindehaus, wo die zentrale Gedenkveranstaltung stattfindet.